Die Frauen des DRK-Ortsvorstandes kümmern sich um die Ausgestaltung des Brunnenfest. Dabei gibt es auch Unterstützung von anderen Vereinen und Personen aus dem Ort.

In Schernberg feierte man zum siebten Mal das Osterbrunnenfest, wie Anke Kellermann aus ihrem Heimatort erklärt:

Zu einer schönen Tradition bei uns Frauen des DRK-Ortsvorstandes Schernberg gehört nun auch schon seit einigen Jahren das Brunnenfest, welches stets in die Osterzeit fällt. Dazu zählt auch im Vorfeld, dass der Brunnen liebevoll mit Ostereiern, Blüten, Osterfiguren und ähnlichem geschmückt wird. Die Hangflorsteine in der Nähe werden frisch bepflanzt, so dass der Platz um den Brunnen herum ein echter Hingucker wird. Vielen Leuten gefiel die entstandene Osterdekoration so gut, dass sie beim Spaziergehen doch etwas länger am Brunnen verweilten.

Am 6. April war es dann wieder soweit. Die Hauptorganisation lag bei uns Frauen des DRK-Vorstandes. Unterstützt wurden wir von Mitgliedern der Feuerwehr sowie dem Gaststättenehepaar Gläsner.

Bei bestem Kaiserwetter freuten sich die Schernberger und ihre Gäste über Kaffee und Kuchen, Zuckerwatte, Rostbratwürstchen und Steaks vom Grill und kühle Getränke. Auch die Jüngsten wurden bedacht. So gab es eigens für sie eine Mal-, Bastel- und Schminkecke. Selbst der Osterhase hatte für sie eine kleine Überraschungstüte dagelassen.

Der Brunnen wird zum Osterfest bunt geschmückt. © Anke Kellermann | Anke Kellermann

Ein Teil der Einnahmen geht an die Familie mit dem leukämiekranken Kind aus Sondershausen.

An dieser Stelle bedanken wir uns für die Unterstützung durch unsere fleißigen Mithelfer, aber auch bei dem Förder-Dorf-Verein Schernberg (FDS) für die gesponserten Jacken.

