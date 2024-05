Welche Firma die gespendete Arbeitszeit in Geldspenden umwandelt:

Von einer großen Freude erzählt Jacqueline Ellmrich von den Barbarossastrolchen aus Rottleben:

Die kleinen und großen Strolche im Kindergarten in Rottleben können sich über eine Spende der MDC Power Motorenwerke Kölleda freuen. Mitarbeiter Alexander Scholz, Onkel von zwei Jungen bei den „Barbarossastrolchen“, überbrachte den Scheck über 350 Euro.

Das Geld kam während der Aktion „Social Power Week“ zusammen. Hierbei spenden Mitarbeiter Arbeitszeit, deren Gegenwert die Firma dann in Geldspenden umwandelt. Die Belegschaft kann Vorschläge unterbreiten, wer in den Genuss einer Spende kommen soll. So hatten wir mithilfe von „Onkel Ali“ die Möglichkeit, in diesem Jahr zu den glücklichen Empfängern - es sind ca 80 - zu gehören. Wir sagen herzlich dankeschön!

