Bad Lobenstein. Es sollte hoffentlich die letzte Peinlichkeit sein, die der Kurort zu ertragen hatte - dazu ein Kommentar

Jetzt bleibt Zeit für die rechte Hälfte seines Ehebetts, die Thomas Weigelt als schönsten Platz in Bad Lobenstein beschrieb. In völliger Selbstüberschätzung war der 2012 erstmals ins Amt gewählte Kupferschmied oder Kaufmann zur jüngsten Bürgermeisterwahl angetreten. Bei den Angaben zu seinem erlernten Job variierte Weigelt und führte zuletzt auf dem Stimmzettel sogar „Bürgermeister“ als Beruf auf. Er steckte offenbar in einer Blase von Gönnern fest, die keinen Zweifel an einer Wiederwahl aufkommen ließen. So gab es keinerlei Wahlwerbung, die Teilnahme an einem Wahlforum sagte Weigelt kurzfristig ab. Stattdessen genoss er weiterhin reservierte Plätze in der ersten Reihe bei Veranstaltungen im Neuen Schloss und parkte, welch Symbolik, Sonntagabend auf dem Bürgermeister-Stellplatz im Rathaushof. Jetzt darf Weigelt seine Sachen packen. Auch den Kondom-Vorrat im Schreibtisch, den er nun an seinem schönsten Platz in Bad Lobenstein lagern kann.