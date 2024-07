Erfurt. Die Schnappschüsse ihres Mannes haben auf die an Demenz erkrankte Veronika Kleinsteuber eine positive Wirkung. Doch ohne Hilfe kann sie sich die Bilder nicht anschauen. Ihre junge Betreuerin im Heim hatte da eine tolle Idee.

Familienfeiern und Ferien, Gartenparty oder Spaziergang, Tiere und Pflanzen, aber auch Bratwurst und Rostbrätel – Walter Kleinsteuber aus Stadtroda fotografiert alles und schon sein ganzes Leben lang. „Und das ist noch immer mein großes Hobby“, gesteht er. Seine Frau Veronika ist dabei sein größter Fan, mit viel Vergnügen haben sich die beiden immer wieder die vielen Fotoalben ihrer langjährigen Liebe angeschaut. „Vor allem von Katzenfotos kann sie nicht genug bekommen.“

Doch seit vier Jahren leben die beiden getrennt – die 72-Jährige musste aufgrund einer schnell fortschreitenden Demenz in ein Pflegeheim ziehen. Nach langer Suche ist das Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar ihr neues Zuhause geworden. Auch dort hängen im Zimmer viele Bilder. „Unserer Auszubildenden Aileen, die inzwischen als Heilerziehungspflegerin bei uns arbeitet, ist aufgefallen, welche Wirkung die Fotos auf Frau Kleinsteuber ausüben“, verrät Hausleiter Thomas Börner. „Beim Betrachten der Bilder wurde sie viel lebendiger als sonst, schien sich an viele Anlässe und Begegnungen zu erinnern, lächelte oft. Aileen kam dann auf eine tolle Idee.“

Bilder werden automatisch abgespielt

Weil das Auswechseln der gerahmten Bilder eine fummelige Angelegenheit ist, hat Thomas Börner die Idee weitergegeben und unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“ um einen digitalen Bilderrahmen für Veronika Kleinsteuber gebeten – und mit Hilfe unserer Leser wollen wir diesen Wunsch erfüllen. 180 Euro kostet das Gerät, welches ganz einfach mit neuen Bildern bestückt werden kann, die dann automatisch abgespielt werden. Für 20 Euro gibt es eine Wandhalterung.

„So kann meine Frau auch Bilder anschauen, wenn ich mal nicht da bin“, freut sich Walter Kleinsteuber, der seine Frau zwar mehrmals die Woche besucht, aber auch selbst noch Termine hat. Und immer mal auf Fotopirsch gehen muss, um für Bilder-Nachschub zu sorgen.

Wer helfen möchte: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20

Kennwort: Thüringen hilft

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Für eine Spendenquittung im Feld „Verwendungszweck“ bitte die Adresse angeben.

Spenden per Mausklick können Sie hier.