„Ich möchte weder benachteiligt noch bevorzugt werden“ - TA-Podcast mit Milen Volkmar

Milen Volkmar ist Geschäftsführerin der Erfurter Q-SOFT GmbH. Im Podcast spricht sie über Fachkräftemangel, Sicherheitslücken und Frauen in Führungspositionen.

Zum Mangel an IT-Fachkräften:

Ich glaube, dass die Fachkräfte schon da sind. Aber wahrscheinlich ist Thüringen gar nicht so das attraktivste Bundesland dafür. Was schade ist, weil es hier sehr viele gute Unternehmen gibt, die auch viel Innovation haben und sich sehr gut weiterentwickeln. Ich glaube, junge Leute haben das im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm. Berlin oder München – das klingt cool, wenn man halt gerade aus dem Abitur raus ist, wenn man auch ein bisschen was anderes sehen will als das eigene Bundesland.

Zum Umgang von Unternehmen mit Internet-Kriminalität:

Es ist ein deutsches Phänomen, dass erst etwas getan wird, wenn irgendwas passiert ist. Das merken wir ganz besonders in Thüringen. Wenn wir mit potenziellen Kunden sprechen, wird halt immer erst gesagt: „Das haben wir immer schon so gemacht. Und wenn was passiert, kann man ja noch mal sprechen.“ Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass diese Internet-Kriminalität nicht greifbar ist. Man weiß gar nicht wirklich, was mit seinen Daten passiert. Man ist eigentlich heute schon gläsern. Ich glaube, dass die Leute gar nicht greifen können, was im Hintergrund passieren könnte oder schon passiert.

Zu Fordrungen nach einer Frauenquote für Führungspositionen:

Ich möchte wegen meines Geschlechts weder benachteiligt noch bevorzugt werden. Ich möchte wegen meiner Leistung, wegen meiner Einstellung oder ähnlichem entsprechend bewertet werden.

Zur Oft gehörten These, Frauen seien die besseren Chefs:

Ich glaube, es gibt kein besser oder schlechter. Ich glaube, es gibt kaum Unterschiede in den Fähigkeiten. Frauen haben eine bessere Empathie und haben wahrscheinlich auch das bessere Feingefühl. Definitiv. Aber dass Sie bessere Führungskräfte sind, das würde ich nicht unterschreiben.