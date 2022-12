WM Inside: Baum erklärt, was sich beim DFB ändern muss

Essen. Der Verband arbeitet das nächste Vorrunden-Debakel auf. Über die Neustrukturierung diskutieren wir in unserem WM-Podcast.

Noch immer ist der deutsche Fußball damit beschäftigt, das Vorrundendebakel bei der Weltmeisterschaft in Katar aufzuarbeiten. In der machbaren Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica verpasste die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nicht nur den Einzug in die K.o.-Runde, sondern gab auch neben dem Platz ein unrühmliches Bild ab. Erste personelle Konsequenzen gab es bereits: Der in den letzten Jahren immer mächtiger gewordene DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist zurückgetreten.

WM Inside - Der Expertentalk mit dem früheren Bundesliga-Trainer Manuel Baum

In unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts "WM Inside - Der Expertentalk" sprechen wir über das Wundenlecken beim DFB. Welche Schlüsse der DFB aus dem Aus ziehen sollte und und was sich in der Nachwuchsarbeit ändern muss? Funke-Nationalmannschaftsreporter Sebastian Weßling diskutiert mit Moderator Timo Düngen und dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Manuel Baum (FC Schalke 04 und FC Augsburg). "Die große Herausforderung ist für mich, an der Ursache zu arbeiten und nicht an dem, das oben ankommt", sagt Baum mit Blick auf die Spieler-Ausbildung. "Da wird mir angst und bange, wenn ich an die Zukunft denke. Wenn wir das nicht ändern, werden wir auf dem zweitklassigen Niveau, auf dem wir uns gerade befinden, bleiben. Wir werden weiterhin eine Konjunktiv-Mannschaft haben, von der Leute sagen, sie habe ein Riesen-Potenzial, aber die Leistung stimmt nicht. Wir müssen laut über die Ursachen und das System diskutieren."

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel und Bierhoff-Rücktritt

