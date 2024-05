Erfurt. Aufgrund der angekündigten Schlecht-Wetter-Front wird unser großes Familienfest am Baumkronenpfad auf den 21. September 2024 verlegt - Tickets und Programm behalten ihre Gültigkeit.

Starkregen und Sturm verhageln Spiel und Spaß: Aufgrund der schlechten Wetteraussichten für das Wochenende muss unser Klub-Familienfest, das für diesen Samstag am Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich geplant war, auf den 21. September 2024 verschoben werden. Nicht nur die Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, sondern auch das Programm: „Glücklicherweise haben wir bereits von allen Künstlern die Rückmeldung erhalten, dass sie auch am neuen Datum für unsere Leser auftreten werden“, verrät Marie Holland-Merten von Funke Thüringen, die das Fest organisiert hat. „Schlager-Königin Katharina Herz, Pittiplatsch und seine Freunde, Marco Sommer mit seiner Harmonika, Clown Hajo und Käpt’n Zwulf sind auch am 21. September 2024 dabei.“