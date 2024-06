Erfurt. Die CDU-Europaabgeordnete Marion Walsmann bewirbt sich um eine weitere Legislatur. Sie setzt auf Erreichtes und ihre lange Erfahrung.

Ginge es streng nach der politischen Farbenlehre, hätte Marion Erika Walsmann das falsche Parteibuch. Die Erfurterin ist seit Jahrzehnten Mitglied der CDU, die bekanntlich mit Schwarz in Verbindung gebracht wird. Walsmanns ausgesprochenes Faible für Rot ist jedoch nicht zu übersehen. Wenn sie mit ihren gut 700 Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament sitzt, die bei ihrer Kleidung knalliges Anthrazit, Mausgrau oder Dunkelblau bevorzugen, sticht Walsmann mit einem kräftigen Kirschton stets hervor.

Natürlich definiert sich die Thüringer Spitzenkandidatin ihrer Partei keineswegs über Äußerlichkeiten, sondern will sich an dem messen lassen, was sie für die Menschen erreicht hat. Aber sie weiß um ihren Wiedererkennungswert, lächelt mit rotem Jackett von den Plakaten zur Europawahl und sitzt an einem Dienstag Ende Mai in ihrem Wahlkreisbüro in Thüringens Landeshauptstadt – mit einem knallroten Blazer. Walsmann sprudelt nur so vor Mitteilungsdrang.

Geistiges Eigentum soll geschützt werden

Ihre Bilanz nach fünf Jahren im Europaparlament kann sich aus ihrer Sicht sehen lassen. Sie ist inzwischen Sprecherin der ostdeutschen Parlamentariergruppe, wurde im vergangenen Jahr zudem zur Sprecherin des Parlamentskreises Mittelstand gewählt. Binnenmarktpolitik war angesichts der vielen kleinen mittelständischen Betriebe in Thüringen schon immer einer ihrer Interessenschwerpunkte. Deshalb war es ihr wichtig, dass die Gesetzgebung, an der sie beteiligt war, auf diese Gruppe zugeschnitten ist.

Das gilt etwa beim Schutz der geografischen Herkunftsangaben für handwerkliche und industrielle Produkte: Während die Thüringer Rostbratwurst diesen Schutz längst genießt, ist das bei Porzellan, Glas oder Strickwaren noch nicht der Fall. Das soll sich ändern. Auch beim Schutz geistigen Eigentums sieht sie Nachholbedarf: Daher hat sie es als Berichterstatterin im Justizausschuss „sehr begrüßt“, dass die Lizenzierung bestimmter Patente künftig transparenter, vorhersehbarer und effizienter gestaltet werden soll. Auch ihr Bericht zur Produktsicherheit zeigt Wirkung. „Jedes unsichere Produkt auf dem EU-Binnenmarkt ist eines zu viel. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Kommission größtenteils die von mir ausgehandelten Vorschläge aufgenommen hat“, sagt sie.

Vorschriften überdenken und gegebenenfalls abschaffen

Die Themen, die sie aufzählt, sind zahlreich. Besonders am Herzen liegt Walsmann noch der Bürokratieabbau. Sie wettert über die Flut von Regelungen, die durch linke Mehrheiten in den europäischen Institutionen eingeführt wurden. Aus diesem Grund setze sie sich dafür ein, Vorschriften zu überdenken und gegebenenfalls abzuschaffen.

Seit 2019 gehört Walsmann dem EU-Parlament an. Hat in dieser Zeit mehr als 700 Termine absolviert, dabei die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürgern gehört und Tausende Kilometer zwischen Erfurt und Brüssel oder Straßburg in ihrem Opel Astra abgerissen. Manchmal sagt sie spaßeshalber: „Ich bin Berufskraftfahrer mit legislativer Befugnis.“

Einst Justiz-, Finanz-, Staatskanzlei- und Europaministerin

Dass es so weit gekommen ist, liegt daran, dass die Thüringer CDU 2018 plötzlich händeringend nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin des EU-Abgeordneten Dieter-Lebrecht Koch fahndet, der nach 28 Jahren nicht mehr antritt. Walsmann sitzt zu dieser Zeit im Landtag, ist Mitglied im EU-Ausschuss der Regionen. Nachdem der Landesvorstand sie nominiert hat, gibt sie ihr Mandat ab. Zuvor scheint sich ihre Politikkarriere schon dem Ende zuzuneigen, nun ist es für Walsmann ein Neuanfang. Bis dato kann die Diplomjuristin, die einst für die Block-CDU in der DDR-Volkskammer saß, auf einen beachtlichen, eng mit der Partei verknüpften Werdegang verweisen. Sie baut das Justizministerium mit auf, führt jahrelang die Erfurter CDU, wird 2004 Landtagsabgeordnete und gehört 2008 bis 2013 der Landesregierung an, zunächst als Justiz-, dann als Finanz- und später als Staatskanzlei- und Europaministerin.

Bekanntheit hat auch mit einer bestimmten Vorliebe zu tun

Jetzt will es Walsmann erneut wissen und nach der Wahl am 9. Juni für eine weitere Legislatur die Thüringer Stimme der Union in Europa sein. Aber die Vorzeichen haben sich verändert. Auch in der EU sind rechte Parteien auf dem Vormarsch. Die hiesige AfD schickt mit dem Landtagsabgeordneten René Aust einen eloquenten Enddreißiger ins Rennen, der an der Seite des Landesvorsitzenden Björn Höcke aufgestiegen ist. Die Linke tritt mit ihrem Bundeschef Martin Schirdewan an.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beide Herren, lästert Walsmann ein wenig, seien – anders als sie – nicht in Thüringen verwurzelt. Der eine, Aust, stamme aus Nordrhein-Westfalen, der andere, Schirdewan, sei überwiegend in Berlin. Walsmann setzt darauf, dass sich ihr jahrzehntelanges politisches Engagement auszahlt. Und auf ihre Bekanntheit. Und die hat eben auch mit einer gewissen Vorliebe zu tun.

„Ich habe bestimmt 15 rote Hosenanzüge“, verrät sie. Im EU-Parlament sei ihr Spitzname deshalb „Lady in Red“.