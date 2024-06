Erfurt. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will Kommunen die Möglichkeit einräumen, Waffenverbotszonen einzurichten. Er unterstütze Forderungen nach einer Verschärfung des Waffenrechts, so Maier.

Thüringer Kommunen sollen nach Sicht von Innenminister Georg Maier (SPD) Waffen- und Messerverbotszonen einrichten dürfen. „Die Angriffe mit Messern haben in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen. Ich unterstütze deshalb die Forderung nach einer Verschärfung des Waffenrechts“, erklärte Maier am Freitag nach der Innenministerkonferenz.

Man wolle in Thüringen „kurzfristig die rechtlichen Möglichkeiten schaffen, dass Kommunen zukünftig an heiklen Orten Waffen- und Messerverbotszonen einrichten können“, so Maier, der für die SPD auch als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 1. September ins Rennen geht. Wann genau dies umgesetzt werden soll, ließ Maiers Ministerium zunächst offen. Man habe einen Auftrag an eine Fachabteilung im Ministerium ausgelöst, sagte ein Sprecher.

dpa