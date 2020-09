Lesbos. Nach dem Brand im Flüchtlingscamp Moria kämpfen Freiwillige gegen die Not auf Lesbos. Doch auch sie stoßen immer wieder an Grenzen.

Flüchtlingscamp Brand in Moria: Die Hilflosigkeit der Helfer auf Lesbos

Plötzlich ist Kai Wittstock umzingelt. Menschen drängen an ihn ran, halten ihre Ausweise in der Hand, strecken ihm die Asylpapiere entgegen. Mütter mit Kindern auf dem Arm, junge Männer, Frauen mit Kopftüchern. „Please! Help!“, sagten sie ihm. Er solle sie mitnehmen, weg von hier, nach Deutschland. „Hol mich hier raus!“, haben sie ihn angefleht. Kai Wittstock will dann erst mal nur noch weg. Abstand. Raus aus der Masse. Momente wie diese können schnell außer Kontrolle geraten.