CDU: Mehrere Abgeordnete wollen Spahn als Parteichef

Eigentlich hatte sich der CDU-Politiker Jens Spahn bereits zu seinen aktuellen Karriereplänen erklärt. Der 40-Jährige will den bald neu zu besetzenden Posten des Bundesvorsitzenden seiner Partei anderen überlassen und sich weiter auf den Job als Bundesgesundheitsminister konzentrieren. Nun wollen einige Parteikollegen diese Pläne offenbar durchkreuzen.

Im Herbst müssen die Christdemokraten und -demokratinnen nach dem angekündigten Rückzug der derzeitigen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) deren Nachfolge regeln. Im Rennen sind derzeit der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Wie Spahn stammen sie allesamt aus NRW.

Anders als noch im Jahr 2018, als Angela Merkel die CDU-Führung abgegeben hatte und auch Spahn sich um die Parteiführung bewarb, hat der CDU-Politiker seinen Hut diesmal nicht in den Ring geworfen. Spahn hat bereits erklärt, Laschets Kandidatur unterstützen zu wollen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollte nicht für den CDU-Vorsitz kandidieren – entgegen dem Wunsch mancher Parteikollegen. Foto: Pool / Getty Images

CDU: „Generationswechsel“ nur ohne Laschet, Merz und Röttgen?

Merz war mit seiner Kandidatur 2018 parteiintern äußerst erfolgreich und unterlag auf dem Hamburger CDU-Parteitag im Dezember 2018 nur knapp gegen seine damalige Konkurrentin Kramp-Karrenbauer. Besonders viel Unterstützung hatte Merz damals aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Umso mehr sorgt nun ein Aufruf einer Gruppe von CDU-Abgeordneten aus dem Südwesten für Aufsehen.

Sie fordern Merz ebenso wie Laschet und Röttgen dazu auf, ihre Bewerbungen zugunsten von Spahn fallen zu lassen.

„Laschet, Merz und Röttgen sollten über den Sommer in sich gehen und überlegen, ob sie der Partei wirklich noch den notwendigen Impuls geben können oder nicht doch lieber den Weg frei machen für einen echten Generationswechsel,“ sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

„Wir dürfen nicht die Augen vor der Stimmung im Land verschließen, die ganz klar zugunsten von Spahn und Söder geht, weil sie in der Corona-Krise ihre Feuertaufe bestanden haben“, so Hennrich.

CDU: Abgeordnete halten Spahn für adäquaten Kandidaten

Für Spahn macht sich auch der CDU-Innenexperte Armin Schuster stark. Er forderte eine einvernehmliche Lösung zwischen den bisherigen Kandidaten und Spahn: „Die Idee, dass sich vier Profis der CDU auf einen Personalvorschlag einigen, ist für mich bestechend“, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstkontrollgremiums im Bundestag. „Jens Spahn sehe ich dabei nicht in der von ihm selbst gewählten Zurückhaltung, sondern eindeutig auf Augenhöhe mit den anderen Kandidaten.“

Ähnlich äußerte sich der Freiburger Abgeordnete Matern von Marschall. „Es wäre gut, wenn die CDU sich auf einen Kandidaten für den Vorsitz fokussiert. Jens Spahn, der in der Corona-Krise hervorragende Arbeit geleistet hat, kann da noch wichtig werden.“

In ähnliche Richtung wurden jüngst auch Äußerungen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) interpretiert - auch er ist aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Schäuble hatte für Spahn sehr lobende Worte gefunden. Und was Schäuble sagt, hat in der Partei nach wie vor immenses Gewicht.

Spahn habe „einen klaren Kopf, er kann gut kommunizieren und formulieren“, hatte Schäuble dem Wochenblatt „Die Zeit“ gesagt. Er schrecke nicht vor Streit, anderen Meinungen und Diskussionen zurück, „und er hat den Willen zur Macht“.

CDU: Schäubles Aussagen eine Art Ritterschlag für Spahn

Die Einlassungen sorgten für Aufsehen. Viele sahen darin eine Art Ritterschlag für Spahn. Und was nicht vergessen werden darf: Wer CDU-Chef ist, gilt als natürlicher Anwärter für die Kanzlerkandidatur. Nach derzeitiger Lage müsste sich diesen Status allerdings jeder CDU-Bundesvorsitzende mit Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder teilen. In der Corona-Krise sind dessen Zustimmungswerte erheblich gewachsen.

Beachtlich ist auch, dass sich Schäuble 2018 noch deutlich für Merz positioniert hatte. Diesmal scheint Schäuble die Dinge anders zu sehen. Spahn stand sich in der Corona-Krise in vorderster Reihe und hat sich mit seinem Pandemie-Management viel Anerkennung verschafft. Laschet indes geriet wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise in die Kritik, nicht zuletzt nach den Ausbrüchen des Virus in der Tönnies-Fleischfabrik im Landkreis Gütersloh und dem anschließenden regionalen Lockdown. Und von Merz, der kein offizielles politisches Führungsamt besitzt, und dem Außenpolitiker Röttgen war zuletzt ohnehin wenig zu hören.

Eine schlechte Ausgangslage für eine Kandidatur hätte Spahn damit wohl nicht – vorausgesetzt, er überlegt es sich doch noch einmal anders.

