Nikolaus Löbel will sich bis Ende August aus der Politik zurückziehen

Der CDU-Politiker war an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt

Löbel hat dabei Fehler eingeräumt

Führende Unions-Politiker fordern nun den sofortigen Rücktritt Löbels von seinem Bundestagsmandat

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolaus Löbel ist die Zeit im Bundestag bald vorbei. Im Zuge der Affäre um Geschäfte im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Masken zieht sich der Mannheimer Abgeordnete aus der Politik zurück.

Wie Löbel am Sonntag mitteilte, will er sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und nicht für den nächsten Bundestag kandidieren. Zudem werde er seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sofort beenden. Mehrere CDU-Politikerinnen und -Politiker fordern von Löbel allerdings den sofortigen Rücktritt.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer etwa twitterte am Sonntag: "Es gibt überhaupt nichts schön zu reden. Und Ämter 'ruhen' zu lassen, reicht nicht." Löbel und Nüßlein müssten vollständig zurücktreten und ihre Bundestagsmandate umgehend niederlegen.

Es gibt überhaupt nichts schön zu reden. Und Ämter "ruhen" zu lassen, reicht nicht. #Löbel und #Nüsslein müssen vollständig zurücktreten und ihre Mandate im Bundestag umgehend niederlegen. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) March 7, 2021

Georg Nüßlein soll ebenfalls Deals über Corona-Schutzausrüstung eingefädelt und dafür eine Provision erhalten haben. Gegen den CSU-Abgeordneten wird wegen der Verdachts auf Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung ermittelt. Nüßlein lässt seine Ämter ruhen und will nicht nochmal für den Bundestag kandidieren. Lesen Sie mehr: Korruptionsverdacht – Unionspolitiker Nüßlein zieht sich aus Politik zurück

Löbels Firma war an Geschäften mit Corona-Masken beteiligt

Am Freitag hatte Löbel bestätigt, an Geschäften mit Corona-Schutzmasken beteiligt gewesen zu sein. Seine Firma habe demnach Provisionen in Höhe von rund 250.000 Euro kassiert. Das Geld sei geflossen, weil Löbels Firma Kaufverträge zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte.

Löbel räumte in der Sache Fehler ein und hatte sich zunächst aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages zurückgezogen. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und seinem Heimatland Rheinland-Pfalz war der 34-Jährige aus seiner Partei auch zur Aufgabe seines Bundestagsmandats gedrängt worden.

Junge Union fordert Rauswurf von Corona-Profiteuren

Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann sagte dem ZDF: „Wenn das Mandat dafür eingesetzt wurde, diesen Verkauf, diese Vermittlung zu bewerkstelligen, dann ist auch der Rücktritt umgehend erforderlich.“

Auch der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung (CDU), fordert Löbels sofortigen Rücktritt. "Hier wurde das Abgeordnetenmandat genutzt, um in dieser Krise mit dieser Krise hohe Provisionen zu verdienen", sagte Jung der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Er habe Löbel deshalb aufgefordert, sein Mandat sofort niederzulegen.

Noch schärfer reagierte die Junge Union auf die Affäre, die auch andere Unionsabgeordnete betrifft. Sie zitierte ihren Vorsitzenden Tilman Kuban auf Twitter: „Wer die Not der Menschen ausnutzt und sich damit noch selbst die Taschen voll macht. Der gehört nicht in ein deutsches Parlament und schon gar nicht in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion! Und wenn sie nicht gehen wollen, muss man sie rausschmeißen.“

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte, er „empfinde es als zutiefst unanständig, dass sich Parlamentarier mit der Masken-Beschaffung in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bereichert haben“. Die Bürger und auch die Mitglieder der CDU hätten dafür „kein Verständnis“.

Auch Linke und Grüne kritisieren Löbel und Union

Kritik an der Löbel kommt auch von der Linken. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte den verzögerten Rücktritt des CDU-Mannes auf Twitter: "Erst in sechs Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun." Weiter schreibt Bartsch, Löbel sei ein "Vorteilsoptimierer".

Auch aus den Reihen der Grünen kommt Kritik - diese richtet sich allerdings gegen die gesamte Union. Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt forderte weitere Konsequenzen: "Die Affären bei der Union sind keine Einzelfälle, das hat System", sagte sie unserer Redaktion. Die Union müsse "ernsthaft aufklären" und "ernsthaft Konsequenzen ziehen." Weiter forderte Göring-Eckardt von der Union, ihre "Blockadehaltung" gegen schärfere Lobbygesetze aufzugeben. (dpa/fmg)

