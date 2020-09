Das künstliche Koma des vergifteten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist beendet worden. Sein Gesundheitszustand habe sich verbessert, und er werde schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt, erklärte die Berliner Universitätsklinik Charité am Montag. Er reagiere auf Ansprache, Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien jedoch weiterhin nicht auszuschließen.

In Deutschland hatte ein Spezial-Labor der Bundeswehr festgestellt, dass Nawalny mit einem militärischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde.

Russland bestreitet Vergiftung von Nawalny

Angesichts der Wellen, die das Thema schlage, erwarte Moskau in den nächsten Tagen Details zu dem Fall, hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Staatsagentur Ria Nowosti zufolge gesagt. „Wir sind zufriedengestellt.“ Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte ein Rechtshilfegesuch in Deutschland gestellt.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte in der ARD gesagt, die deutsche Seite werde dem zustimmen. Peskow zufolge sieht Moskau auch keinen Grund dafür, weshalb Berlin nicht in dem Fall kooperieren sollte.

Russland bestreitet, in den Fall des 44 Jahre alten Oppositionellen verwickelt zu sein. Peskow sprach am Montag erneut von „absurden Versuchen“, die russische Staatsführung damit in Verbindung zu bringen.International wächst der Druck auf Russland, die Vergiftung des Kremlkritikers zu untersuchen. Bislang laufen „Vorermittlungen“. (bekö/dpa)



