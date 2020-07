Neue Proteste in Hongkong - 180 Festnahmen

Einen Tag nach dem Inkrafttreten des von Peking verabschiedeten umstrittenen Sicherheitsgesetzes in Hongkong sind die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone wieder voll entbrannt. Internationale Kritik am Umgang mit Hongkong wies China scharf zurück.