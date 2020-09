Brüssel. Einreiseverbote, Quarantäne, Test-Chaos in Europa: Ein Plan aus Deutschland soll den Flickenteppich der Corona-Regeln in der EU beenden.

In der Corona-Krise droht ein neues Chaos an Schutzvorschriften in Europa: Immer mehr Länder rufen wieder im Alleingang Reisewarnungen aus, verhängen Einreisebeschränkungen und führen erneut Grenzkontrollen ein. Am Dienstag preschte Ungarn vor: Als erstes EU-Land schloss es um Mitternacht seine Grenzen für ausländische Touristen.