Bei einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Kassel ist es zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und Polizisten gekommen.

Ausschreitungen bei Querdenker-Protesten in Kassel

Kassel Bei einer "Querdenken"-Demo in Kassel ist es zu Gewalt gegen Polizisten gekommen. Teilnehmer hatten gegen Corona-Auflagen verstoßen.

Corona Gewalt gegen Polizei: „Querdenken“-Demo in Kassel eskaliert

Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Auflagen in Kassel sind am Samstag gewaltsam mit Polizisten aneinandergeraten. Die Polizei berichtete von „mehreren Angriffen“ durch Demonstranten auf Einsatzkräfte. „Solche Angriffe tolerieren wir nicht. Friedlicher Protest sieht anders aus“, schrieb die Polizei auf Twitter.

Laut offiziellen Angaben hatten sich rund 10.000 Menschen zur Demonstration in Kassel eingefunden. Entgegen der gerichtlichen Auflagen auch in der Innenstadt. Die Polizei sprach von einer „verbotenen Versammlung“. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte die “Querdenken“-Gruppierung. Es bildete sich ein ebenfalls verbotener Demonstrationszug, dessen Teilnehmer sich größtenteils nicht an die Auflage hielten, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Auf Spruchbändern war unter anderem zu lesen: „Schluss mit dem Lockdown“, „Söder weg“ und „Merkel weg“.

Immer wieder kam es bei dem Umzug zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, und an einer Polizeisperre auch zu massiven Prügeln und Schubsereien. Journalisten wurden angegangen und beschimpft. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Schlagstock, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Einzelne Menschen wurden festgenommen.

Wasserwerfereinsatz an der Kreuzung am Altmarkt.



Dort kam es zu Flaschenwürfen und es wurde versucht, Absperrungen zu durchbrechen. Das konnten wir verhindern.#ks2003 #kassel — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) March 20, 2021

Bei einer Corona-Demo der "Querdenker"-Bewegung in Kassel ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Kassel hatte Corona-Demo zunächst verboten

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die hessischen Kräfte erhielten Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Die Veranstalter hatten für die Demo unter dem Motto “Freie Bürger Kassel - Grundrechte und Demokratie“ bis zu 17.500 Teilnehmer angekündigt.

Die Behörden in Kassel hatten die Versammlung mit Verweis auf die stark steigenden Corona-Fallzahlen zunächst verboten. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hatte das Verbot jedoch am Freitag gekippt. Erlaubt wurde die Demonstration aber nur auf dem Messegelände Schwanenwiese mit bis zu 5000 Teilnehmern und dem angrenzenden Platz der Deutschen Einheit mit maximal 1000 Menschen.

