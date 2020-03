Corona-Krise: Warum Schwedens Skigebiete zur Gefahr werden

Traumhafte Pistenabenteuer im schwedischen Pulverschnee zu Ostern, während der Rest Europas in Corona-Quarantäne in den eigenen vier Wänden schmort? Ein schlechter Scherz? Von wegen.

Die Ski-Hochburg Åre in Nordschweden lockt Urlauber mit Last-Minute-Angeboten, Billigflieger bringen Urlauber von Berlin per Direktflug in den hohen Norden. Für das kommende Wochenende kostet ein gemütliches 100-Quadratmeter-Pippi-Langstrumpf-Holzhaus mit 14 Betten, nur 100 Meter von den Abfahrtshängen gelegen, für drei Nächte 950 Euro.

Für Ostern ist Åre mit seinen rund 30.000 Betten so gut wie ausgebucht. Dann wollen die Stockholmer den kleinen Ort wie jedes Frühjahr stürmen. Die Sache hat nur einen Haken. Auch in der 2800-Seelen-Gemeinde Åre, 600 Kilometer nördlich von Stockholm gelegen, ist Corona längst angekommen.

Schwedische Medien berichten von mindestens 15 Menschen, die allein im Austragungsort der letzten Ski-Alpin-Weltmeisterschaft positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden seien. In der ganzen Region Jämtland-Härjedalen sind es schon deutlich mehr. Bis zum Samstag wurde in den Bars und Nachtclubs in Åre jedoch munter weiter gefeiert. Dabei war ein Versammlungsverbot für mehr als 500 Personen bereits landesweit am 12. März erlassen worden.

Trotz Coronavirus: Hotels und Gondeln sind voll - wird Åre ein zweites Ischgl?

Betreiber in den Skigebieten reagierten darauf kreativ: Sie ließen 499 Gäste in ihre Räume. In sozialen Medien sind Bilder vom Après-Ski zu sehen, wie Skitouristen dicht an dicht tanzen und trinken. Erst auf massiven öffentlichen Druck wurde der Spuk am Wochenende beendet: „Alle Akteure, die After-Ski in Åre betreiben, haben den Betrieb eingestellt“, teilt die zuständige Kommune im Internet mit.

Während in den Alpen oder im Nachbarland Norwegen längst alle Lifte dicht sind, läuft der Skibetrieb auf dem 1400 Meter hohen Berg Åreskutan munter weiter. Die Kommune erklärt, sie habe keine rechtliche Handhabe für eine Schließung und verweist an die staatlichen Gesundheitsbehörden.

So quetschen sich Gäste ungehindert in Gondeln, können so Corona weiter verbreiten. Hat Schweden nichts aus dem Corona-Ausbruch im österreichischen Ischgl gelernt? Der Skiort in den Alpen gilt als einer der zentralen Seuchenherde in Europa. Von dort aus kehrten Tausende Urlauber nach Deutschland und eben Skandinavien zurück, viele davon nach Einschätzung von Fachleuten längst infiziert.

Regierung in Stockholm reagierte eher lasch

Die Regierung von Schwedens Ministerpräsident Stefan Lövfen hat bisher eher zurückhaltend auf die Corona-Krise reagiert. Die Grenzen sind offen, ebenso die Schulen bis zur 9. Klasse und die Kitas, Abschlussprüfungen wurden allerdings abgesagt. Jeder, der keine Symptome zeige, könne wie immer zur Arbeit und zur Schule gehen, lautete die Empfehlung der Gesundheitsämter.

Am Dienstag zog Stockholm nun die Zügel ein bisschen straffer an. Gesundheits- und Sozialministerin Lena Hallengren verkündete Einschränkungen für den Betrieb in Bars, Restaurants und Cafés. Dort darf nur noch am Tisch oder außer Haus serviert werden. Die Behörden sind aufgeschreckt, weil die Zahl der registrierten Corona-Infizierten wie im Rest Europas steigt. Am Dienstag waren es mehr als 2000 Fälle. Bislang hat das Land mit neun Millionen Einwohnern zwar nur 33 Tote zu beklagen. Es werde mehr Kranke und Tote geben, sagte Sozialministerin Hallengren bei einer Pressekonferenz.

Stopp Coronavirus - 6 simple und effiziente Maßnahmen im Alltag

Deutscher Experte besorgt: „Ich halte das für unvertretbar und sehr riskant“

Deutsche und schwedische Experten sind entsetzt und werfen der Regierung in Stockholm vor, die Gefahr massiv zu unterschätzen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der das schwedische Gesundheitssystem seit Jahren analysiert, ist überrascht, wie lasch die Behörden dort agierten. „Ich halte das für unvertretbar und sehr riskant“, sagte der Bundestagsabgeordnete und Medizinprofessor unserer Redaktion.

Schweden setzt darauf, dass ein großer Teil der Bevölkerung nach und nach das Virus übersteht und so eine Herdenimmunität aufbaut, flankiert von noch zurückhaltenden Social-Distancing-Maßnahmen. Auch Großbritannien und die Niederlande schlugen zunächst diesen Weg ein, haben nach massiven Warnungen mittlerweile aber schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen.

Halten schwedische Krankenhäuser der Corona-Welle stand?

Anerkannte Computer-Rechenmodelle sagten für die Herdenimmunität-Strategie enorm hohe Todeszahlen voraus, warnte Lauterbach. Die schwedischen Kliniken seien für einen Ansturm von Corona-Patienten nicht gerüstet. Schweden habe wenige Topkliniken für schwere Fälle, die Krankenhäuser in der Fläche hätten aber zu wenig Intensiv- und Beatmungskapazitäten.

Am Montag waren mehr als 400 Corona-Patienten im Krankenhaus, davon 82 auf Intensivstationen. Gemessen an der Bevölkerungszahl muss man die schwedischen Zahlen im Vergleich zu Deutschland mit dem Faktor zehn multiplizieren.

Lauterbach sagte, die europäische Medizinerszene schaue mit großem Unverständnis auf die Reaktion der Schweden: „Das ist ein schlechtes Beispiel.“ Deutschland sei auf einem besseren Weg. Eine befristete Vollbremsung mit dem drastischen Herunterfahren sozialer Kontakte sei vernünftig, um Zeit zu gewinnen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Er hoffe, dass die Stockholmer Regierung bald die Notbremse ziehe wie der Rest Europas.

Job-Abbau- Droht die Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt?

Ostern kommen bis zu 3.000 Autos nach Åre - pro Tag

Anfang der Woche trafen sich Vertreter der Gesundheitsbehörden mit Betreibern aus den nordschwedischen Skigebieten. Zu einem sofortigen Abbruch der Skisaison in Åre und Sälen wollte sich Chefepidemiologe Anders Tegnell danach nicht durchringen. Dabei ist ihm das abschreckende Beispiel aus Ischgl sehr wohl bekannt. Andere Fachleute im Land sind besorgter.

Tine Klintevall, eine Tierärztin und Virologin im Ruhestand, forderte in einem Beitrag für die Tageszeitung „Dagens Nyheter“ alle Schweden auf, nicht nach Åre zu kommen. Sie wohnt in dem kleinen Nest Hallen in der Kommune Åre.

An Osterwochenenden würden zwischen 2.000 bis 3.000 Autos den Ort passieren - pro Tag. Sie sei extrem verwundert, wie Großstädter in Stockholm auf die Idee kommen könnten, ihren Osterurlaub im Jämtland zu verbringen, wenn doch das ganze Land sich in einer Corona-Ausnahmesituation befinde. Tausende Urlauber würden das Virus in Liften, Häusern, Geschäften und Restaurants verbreiten. Klintevall warnt, das schwache Gesundheitssystem rund um Åre sei bereits überlastet.

Appell einer Virologin: „Bleibt Ostern zu Hause!“

Sie forderte die Regierung auf, härtere Maßnahmen zu ergreifen, sollten die Schweden nicht vernünftig werden und ihre Skiferien stornieren. Der sozialdemokratische Premier Löfven scheint mittlerweile den Ernst der Lage erkannt zu haben: „Leben, Gesundheit und Arbeitsplätze sind bedroht. Mehr Menschen werden krank werden, mehr müssen sich endgültig von einem geliebten Menschen verabschieden“, sagte der Regierungschef am Sonntagabend in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung. Die Alten und Schwachen in der Gesellschaft müssten geschützt werden, die Bürger stärker auf Distanz achten.

Am Dienstag tummelten sich in Åre nichtsdestotrotz wieder Tausende Skifahrer. Alle 39 Lifte waren in Betrieb, 87 der 89 Pisten offen, Schneehöhe 1,15 Meter. Der Appell von Virologin Klintevall an ihre Landsleute und ausländische Touristen: „Bleibt Ostern zu Hause! Es kommen noch andere Osterferien!“