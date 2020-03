Das Elsass ist derzeit ein Krisengebiet. In der ostfranzösischen Region sind aufgrund der Corona-Pandemie die Krankenhäuser überlastet, Patienten werden in andere Regionen Frankreichs und nach Deutschland verlegt. AFPTV hat Einblick in ein Krankenhaus in Colmar bekommen.

Corona-Krise: Wie lange halten Deutschlands Kliniken durch?

Triage ist das Wort, das die nächsten Wochen in der Corona-Krise prägen wird: Triage heißt das Prinzip aus der Katastrophenmedizin, nach dem Ärzte im Notfall entscheiden müssen, wer behandelt wird und wer sterben muss. Wenn die medizinischen Möglichkeiten nicht für alle reichen. In Norditalien, in Straßburg, in New York erleben sie das schon. Noch reichen in Deutschland Intensivbetten und Beatmungsgeräte. Doch Experten bereiten das Land darauf vor, dass es zu dramatischen Lagen kommen kann.