Viele Berliner fahren an diesem Samstag umsonst zu Aldi: Die bundesweit ersten Corona-Selbsttests sind seit dem Morgen ausschließlich bei diesem Discounter erhältlich - und schon nach kurzer Zeit ausverkauft.

Bei Aldi sind sie am Samstag binnen Minuten ausverkauft. Lidl wird online überrannt. Am Montag steigt der Drogeriediscounter dm in das Geschäft mit den Corona-Tests ein. Die Nachfrage ist groß und ungebrochen.