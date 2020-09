Die zum Corona-Hotspot gewordene bayerische Landeshauptstadt München schränkt das öffentliche Leben wieder ein. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigt strengere Regelungen für Zusammenkünfte, in der Gastronomie und für private Feiern an.

Berlin. Heizpilze sind Energiefresser, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. Doch in der Pandemie sei der Einsatz in der Gastronomie ‚vertretbar‘.

Die wichtigste Umweltbehörde Deutschlands hat ihren Hauptsitz in Dessau. Die meiste Zeit verbringt der neue Präsident Dirk Messner (58) aber in Berlin, wo das Umweltbundesamt ein schmuckloses Übergangsquartier am Flughafen Tegel bezogen hat. Im Interview zeigt der parteilose Messner Verständnis für die gebeutelte Gastronomie – und hat einen Rat, wie die Schulen durch den Corona-Winter kommen.