Washington. Joe Biden, Kandidat der Demokraten, will zahlreiche Entscheidungen Trumps zurücknehmen und das zerrüttete Verhältnis zu Europa heilen.

US-Wahlkampf Demokratischer Kandidat Joe Biden: So wäre er als Präsident

Hier der gute Hirte unter der Sonne – dort der Fürst der Finsternis? Als Joe Biden zum Abschluss des Demokraten-Parteitages, der ihn am 3. November ins Weiße Haus tragen soll, in Abgrenzung zu Donald Trump sagte, er werde „ein Verbündeter des Lichts sein, nicht der Dunkelheit“, ging vielen Parteigängern das Herz auf. Aber was bedeutet die pastoral klingende Prosa, die Inklusion und zivilisierten Umgangston verheißt, im Alltag? Wie würde Joe Biden im Fall eines Siegs regieren?