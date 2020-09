Joe Biden ist vor allem eins: er ist nicht Trump. Doch macht ihn das zu einem geeigneten Präsidenten? Mit diesen fünf Punkten will er in den USA eine linksgerichtetere Politik etablieren.

Berlin. Dreimal treten US-Präsident Trump und sein Herausforderer Biden im TV-Duell gegeneinander an. So können Sie die Debatten anschauen.

Am 3. November 2020 wird das Duell Donald Trump gegen Joe Biden an den Wahlurnen entschieden. Bevor allerdings feststeht, wer die kommenden vier Jahre die Geschicke der USA leiten wird, wird heftig Wahlkampf betrieben. Und der findet auch im Fernsehen statt, wenn die Präsidentschaftskandidaten zu den traditionellen TV-Duellen antreten. Doch wo kann man die Debatten live verfolgen?

Insgesamt sind drei TV-Duelle geplant. Am 29. September um 21 Uhr (Ortszeit) läuft die erste Debatte zwischen Biden und Trump in Cleveland, Ohio. Phoenix, der Nachrichtensender von ARD und ZDF, überträgt das Duell in der Nacht vom 29. auf den 30. September live ab 2.45 Uhr deutscher Zeit. Für die Debatte sind 90 Minuten angesetzt. Aber auch das ZDF überträgt das Duell. Die Livestreams beider Sender sind auch in den jeweiligen Mediatheken abrufbar.

TV-Duell zwischen Trump und Biden: Zweite Debatte am 15. Oktober

Wer auf die Analysen und Vorberichte der US-Sender Wert legt und sich den Schlagabtausch lieber ohne Untertitel anschauen möchte, der findet einen Livestream auf den Webseiten von ABC News und C-Span. Auch die Washington Post hat angekündigt, das Duell zu streamen. Zudem übertragen unter anderem CNN, NBC News und CBS die Debatte im klassischen TV.

Am Mittwoch, 7. Oktober kommen die Vizepräsidentschaftskandidaten zu Wort. Das Duell zwischen dem amtierenden US-Vizepräsidenten Mike Pence und der Demokratin Kamala Harris in Salt Lake City, Utah, wird in der Nacht auf Donnerstag, den 8. Oktober ab 2.55 Uhr von ZDF und Phoenix gesendet.

Die weiteren TV-Duelle zwischen Trump und Biden sind für den 15. Oktober (Miami, Florida) und 22. Oktober (Nashville, Tennessee) geplant. Auch diese Debatten werden von Phoenix und ZDF in der Nacht auf den 16. und den 23. Oktober sowie von mehreren US-Sendern gestreamt und übertragen. (mbr)

