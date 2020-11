Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), warnt davor, dass die Corona-Zeit Suchtgefahren für Jugendliche verschärft haben könnte. Ludwig stellt an diesem Donnerstag in Berlin ihren Bericht für das Jahr 2020 vor. Daraus geht hervor, dass gerade während des ersten Lockdowns Jugendliche etwa 70 Prozent häufiger digitale Spiele und soziale Netzwerke nutzten.

„Die Corona-Pandemie stellt alle Akteure vor immense Herausforderungen und schafft neue Suchtgefahren“, so die CSU-Politikerin Ludwig. Die Drogenbeauftragte will ihre Arbeit im kommenden Jahr daher noch stärker auf die zunehmende Zahl medienabhängiger Kinder und Jugendlicher in Deutschland fokussieren. Die Zwischenergebnisse einer von der Krankenkasse DAK initiierten repräsentativen Längsschnittstudie hatten Ludwig schon im Sommer alarmiert.

Lockdowns haben Online-Zeit bei Kindern erheblich gesteigert

Die Befragung zeigte, dass während des Frühjahrslockdowns die Nutzungszeiten von Online-Spielen bei jungen Nutzern zwischen 10 und 17 Jahren deutlich zugenommen haben. Im Vergleich zum September 2019 stieg im Mai 2020 die Spieldauer in der Woche um 75 Prozent an. Werktags kletterten die durchschnittlichen Gamingzeiten von 79 auf 139 Minuten. Mehr als die Hälfte der befragten jungen Nutzer spielte täglich .

Ähnlich problematisch wie Onlinespiele sei auch die Entwicklung bei der Social-Media-Aktivität , heißt es nun im Bericht der Drogenbeauftragten. Während des Lockdowns stiegen die Social-Media-Zeiten bei Kinder und Jugendlichen unter der Woche um 66 Prozent an. Im Schnitt scrollten die Befragten täglich 77 Minuten länger durch Portale wie Instagram oder Tiktok als vorher.

Drogenbeauftragte: Kinder von Suchtkranken von Pandemie besonders betroffen

Ein weiteres Problem: Laut Studie setzt etwa die Hälfte der Eltern ihren Kindern keine zeitlichen Grenzen für die Mediennutzung. Ob die Mediensucht tatsächlich durch Schulschließungen und eingeschränkte Freizeitaktivitäten zugenommen hat, soll nun eine abschließende Befragung der Familien, die an der Studie bisher teilgenommen haben, im Frühjahr 2021 zeigen.

Die Corona-Pandemie stelle aber nicht nur beim Thema Medienkonsum eine Herausforderung für Kinder und Jugendliche dar, heißt es im Bericht der Drogenbeauftragten. „Mehr Hilfe als bisher brauchen auch die Kinder von Suchtkranken . Viele von ihnen sind nahezu auf sich allein gestellt“, kommentiert Ludwig die aktuelle Situation.

Corona: Raucher haben hohes Risiko für schweren Krankheitsverlauf

Gerade Kinder aus suchtbelasteten Familien seien besonders von der Corona-Krise betroffen, weil die Unterstützung durch das schulische oder wohnörtliche Umfeld weggefallen sei oder Hilfsangebote nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stünden. Zur Unterstützung sind vor allem telefonische und digitale Beratungsangebote wie die „Nummer gegen Kummer“ ausgebaut worden, heißt es im Jahresbericht der Drogenbeauftragten.

Die CSU-Politikerin warnt im Zuge der Corona-Pandemie aber nicht nur vor digitalen Medien. „Wir haben mittlerweile mehrere wissenschaftliche Belege dafür, dass Raucher sich einem doppelten Risiko für einen schweren Covid-19 Verlauf aussetzen“, so Ludwig. Neueste Zahlen würden belegen, dass in Deutschland jährlich 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens versterben – auch ohne Corona. Die Drogenbeauftragte plane daher weitere Maßnahmen zum Thema Tabakentwöhnung im kommenden Jahr. Mehr dazu: Corona und Rauchen: So gefährlich ist der Zigarettenqualm

