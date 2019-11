Für die deutschen Sicherheitsbehörden ist es eine brisante Nachricht: Die Türkei will mehrere Personen nach Deutschland abschieben – darunter möglicherweise auch deutsche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ein Sprecher der türkischen Regierung machte entsprechende Ankündigungen.

Auch ein Däne soll schon am Montag abgeschoben werden, sagte der Regierungssprecher. Dazu auch mutmaßliche Dschihadisten aus Frankreich. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits zurückgeführt worden.

Syrien: Vier Frauen und zwei Kinder sollen nach Deutschland kommen

Zudem kündigte die Regierung in Ankara an, sieben deutschstämmige IS-Kämpfer am Donnerstag abzuschieben. Sie hätten die deutsche Nationalität. Und auch vier Frauen mit zwei Kindern aus Deutschland, die sich dem selbsternannten „Islamischen Staat“ angeschlossen hatten, will die Türkei in ihre Heimat schicken.

Am Montag hieß es zunächst, dass die Ankunft eines mutmaßlichen IS-Kämpfers in Deutschland unmittelbar bevorstehe. Das Auswärtige Amt gab jedoch an, dass die Person, die aus der Türkei eingeflogen werde, explizit keinen Bezug zur Terrororganisation habe.

Mit den Androhungen der Abschiebungen von mutmaßlichen Dschihadisten verfolgt die Türkei eine Strategie – und äußert ihren Unmut gegenüber den westlichen Regierungen. Die Türkei kritisiert, viele europäische Länder entzögen sich ihrer Verantwortung, indem sie IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeit entzögen, um sie nicht zurücknehmen zu müssen.

Auch Deutschland schiebt „Gefährder“ ab

„Wir werden sie Euch trotzdem zurückschicken“, sagte Innenminister Süleyman Soylu. Die Türkei kein „Hotel für ausländische IS-Terroristen“. Und im Prinzip argumentiert die Bundesregierung nicht anders: Wenn es eine Chance gibt, sogenannte „islamistische Gefährder“ aus Deutschland abzuschieben – dann versuchen die Behörden genau das.

Wenn in den kommenden Wochen deutsche IS-Anhänger zurückkehren, stehen die Sicherheitsbehörden vor einer großen Aufgabe. Und manche Szenarien bereiten Polizei und Verfassungsschutz Sorge.

Nach aktuellen Erhebungen des Bundesinnenministeriums sind mehr als 80 IS-Dschihadisten mit deutschen Pässen in Nordsyrien in Gefangenschaft. Wie viele in der Türkei in Haft sind, ist nicht bekannt.

Gegen 28 deutsche Männer, die einst in Richtung IS-Gebiet ausgereist waren und in Syrien inhaftiert wurden, liegt laut deutschen Behörden inzwischen ein Haftbefehl vor, ebenso gegen acht Frauen. Kehrt ein mutmaßlicher Dschihadist regulär mit einem Flugzeug zurück, dann kann die Person gleich am Flughafen durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Kein Haftbefehl, wenig Beweise gegen IS-Anhänger

Im Fall von Personen, die von türkischen Behörden offiziell per Flieger abgeschoben werden, sollte dies der Fall sein. Doch gegen die Mehrheit der mutmaßlichen IS-Anhänger liegt kein Haftbefehl in Deutschland vor. Kommen sie zurück, dürfen sie sich frei bewegen. Der Ermittlungsrichter sieht dann keine Gefahr der Flucht oder des Abtauchens.

Wird ein mutmaßlicher IS-Anhänger von den Sicherheitsbehörden als gefährlich eingestuft, dann können Polizei und Verfassungsschutz diese Person Tag und Nacht beobachten – unabhängig davon, ob ein Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft vorliegt.

Ermittler und Nachrichtendienstlern sagen: „Unter Wind nehmen“. Ein Islamist wird beobachtet. Doch das ist aufwendig. Zwischen 20 und 30 speziell ausgebildete Beamte brauchen Polizei oder Verfassungsschutz, um einen Dschihadisten 24 Stunden und sieben Tage die Woche auf dem Schirm zu haben.

Ein Drittel gilt als „Gefährder“

Von den 84 Deutschen, die zuletzt in kurdischer Haft in Nordsyrien waren, gilt den Sicherheitsbehörden etwa ein Drittel als „islamistische Gefährder“, also Personen, denen sie schwere Verbrechen bis hin zu Anschlägen zutrauen. Ohnehin halten die deutschen Sicherheitsbehörden die Risiken für hoch, die von den früheren IS-Kämpfern ausgehen .

Die Bundesregierung hat nichts unternommen, um sie zu holen, geschweige denn einen Evakuierungsplan erarbeitet. Die deutsche Botschaft in Syrien ist seit Beginn des Krieges geräumt. Und da die US-Truppen abgezogen sind und auch die Franzosen nicht länger in der Krisenregion militärisch präsent sind, gibt es keine westliche Ordnungsmacht mehr, die eine Rückholaktion erledigen könnte.

Nicht allen werden deutsche Staatsanwälte den Prozess machen können. Denn oftmals ist die Beweislage gegen die mutmaßlichen IS-Anhänger dünn. Wenig oder keine Fotos und Videos belegen die Mitgliedschaft in der Terrororganisation oder sogar die Teilnahme an Morden oder Folter, die es unter der IS-Herrschaft gegeben hatte.

Registrierungsbögen des IS helfen deutscher Justiz

Hilfreich sind die offiziellen Registrierungsbögen, auf denen der IS aus die ausländischen Kämpfer bei ihrer Einreise ins Dschihad-Gebiet festhielt. Sie liegen den deutschen Sicherheitsbehörden vor. Mit ihrer Hilfe können mögliche Straftäter aus Deutschland identifiziert werden.

Zudem könnten IS-Anhänger Aussagen als Zeugen machen, sobald sie nach Deutschland zurückgekehrt sind – und so andere Dschihadisten belasten. Auch das ist ein Weg der deutschen Justiz.

Solange Haftbefehl, Anklage oder Beweise für Straftaten fehlen, bleiben frühere Ausreisende in Richtung IS-Gebiet in Deutschland frei. Vor allem für Frauen und ihre Kinder dürfte das gelten.

Experten raten zu mehr Präventionsarbeit

Dann greifen die Strategien der Nachrichtendienste und Polizei nicht. Dann helfen vor allem Angebote der Prävention. Seit Jahren baut der Staat ein Netzwerk von Gruppen und Vereinen auf, die früheren Dschihadisten beim Weg aus der Radikalität helfen sollen. Doch lange hat Deutschland die Prävention vernachlässigt. Denn: Von diesen Frauen gehen laut Sicherheitsbehörden langfristig ebenso hohe Risiken aus wie von Männern. Die Frauen vernetzen die Szene und tragen die Dschihad-Ideologie an ihre Kinder weiter.

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden halten sich rund 300 Minderjährige mit Bezügen nach Deutschland in den Krisengebieten auf. Experten wie der Terrorismusforscher Peter Neumann fordert im Gespräch mit unserer Redaktion spezielle Programme zur Deradikalisierung und Reintegration dieser Frauen und Kinder in Deutschland.

Warum die deutschen IS-Anhänger für die Sicherheitsbehörden nur schwer zu kontrollieren sind, beschreiben wir in unserem Report hier .