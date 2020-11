Eine Gruppe von Migranten wird von der schwedischen Polizei an der Grenze in Empfang genommen.

Am Morgen legt die Fähre aus Schweden an. An der Kontrollstelle im Seehafen Rostock picken sich die Beamten der Bundespolizei an diesem Donnerstag im November um 7.20 Uhr zwei Frauen und zwei Männer aus dem Iran zur Kontrolle heraus. Eigentlich hätten sie nicht einreisen dürfen; dafür fehlen ihnen Dokumente. Bei ihrer Durchsuchung finden die Polizisten schwedische Asylkarten.