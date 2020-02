In Hamburg wird heute eine neue Bürgerschaft gewählt. Umfragen zufolge kann die seit 2011 regierende SPD trotz Verlusten mit einem klaren Sieg rechnen und die seit 2015 bestehende rot-grüne Koalition fortsetzen.

Wahl in Hamburg: Klarer Sieg der SPD erwartet

Hamburg. An diesem Sonntag findet die Hamburger Bürgerschaftswahl statt. Es zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren.

Hamburger Bürgerschaftswahl: Steigt die Wahlbeteiligung?

Um acht Uhr öffneten die Wahllokale zur Hamburger Bürgerschaftswahl. Bei regnerischem Wetter wählen die Hamburger am Sonntag ihre neue Bürgerschaft. Insgesamt 15 Parteien bewerben sich auf den Landeslisten um die 121 Sitze – zwei mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren. Trotz des Wetters zeichnet sich bereits am Vormittag eine höhere Wahlbeteiligung ab.

Bis 11 Uhr gaben 29,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Landeswahlamt mitteilte. Bei der Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren hatten bis zu diesem Zeitpunkt 24,2 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Der Landeswahlleiter Oliver Rudolf hatte sich zuversichtlich geäußert, dass die Beteiligung insgesamt in diesem Jahr auf über 60 Prozent steigt. Bei der Wahl vor fünf Jahren war sie auf das historische Tief von 56,5 Prozent gefallen.

Hamburger Bürgerschaftswahl: Meinungsforscher sehen SPD vorn

Mit Spannung wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen erwartet. Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von SPD-Politiker Peter Tschentscher übernehmen und seine Partei zum Juniorpartner machen.

Die Bürgerschaftswahl 2015 hatte die SPD mit 45,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Die damals von Olaf Scholz geführten Sozialdemokraten gingen eine Koalition mit den Grünen ein, die als Drittplatzierte auf 12,3 Prozent gekommen waren. Die CDU hatte 15,9 Prozent der Stimmen geholt, die Linke 8,5 und die FDP 7,4. Die AfD war mit 6,1 Prozent erstmals in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen.

Bei den Bezirkswahlen im Mai vergangenen Jahres hatten die Grünen in Hamburg 29,3 Prozent der Stimmen geholt. Damit lag die Partei vor der SPD, die auf 27,0 Prozent kam. In den vergangenen Wochen sahen Meinungsforscher allerdings die SPD beständig in Führung.

