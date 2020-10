Berlin. Kanzlerin Merkel erläuterte die drastischen Corona-Maßnahmen in einer Regierungserklärung. Die AfD störte die Rede im Bundestag.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einer Regierungserklärung im Bundestag die drastischen Maßnahmen verteidigt, die Bund und Länder zu Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen haben. Die Kanzlerin sagte am Donnerstagmorgen, Deutschland befinde sich zu Beginn der kalten Jahreszeit „in einer dramatischen Lage: Sie betrifft uns alle – ausnahmslos.“

Merkel betonte, die Maßnahmen, die jetzt kämen, seien geeignet, erforderlich und verhältnismäßig – und erklärte gleichzeitig, dass sie die Frustration in den besonders betroffenen Bereichen von Wirtschaft und Kultur gut verstehe. Aber im „gegenwärtigen, exponentiellen Infektionsgeschehen“ müsse eingegriffen werden.

Merkel im Bundestag: „Der Winter wird schwer“

Merkel rief alle Bürgerinnen und Bürger zu weiterer Vorsicht und Solidarität in der Corona-Krise auf. Es komme auf jede und jeden einzelnen an, und auf das Engagement, die Ausdauer und Rücksichtnahme aller. Die Pandemie stelle die Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht auf eine Bewährungsprobe – medizinisch, politisch, wirtschaftlich und sozial. Deutschland werde dem nur mit Zusammenhalt und der Bereitschaft zum transparenten Austausch begegnen können.

Die Kanzlerin betonte, die bisherigen Anstrengungen vieler Bürger beeindruckten und berührten sie zutiefst. Nur miteinander und füreinander komme man durch diese schwere Krise. Merkel sagte: „Kritische Debatte schwächt nicht die Demokratie, sie stärkt sie.“ Lüge und Desinformation, Verschwörungen und Hass beschädigten aber nicht nur die Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Was sich als wissenschaftlich falsch erwiesen habe, müsse klar benannt werden. Davon hingen auch Menschenleben ab.

Merkel schloss dramatisch: „Miteinander und füreinander, nur so kommen wir durch diese historische Krise. Der Winter wird schwer. Vier lange schwere Monate. Aber er wird enden.“

Angela Merkels Regierungserklärung von AfD gestört

Gleich zu Beginn störten Abgeordnete der AfD die Rede der Kanzlerin immer wieder durch Zwischenrufe. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ging dazwischen: „Unser Land ist in einer außergewöhnlich schwierigen Lage“, sagte er. Über Maßnahmen könne man unterschiedlicher Meinung sein. Für die sei in der anschließenden Aussprache Platz – nachdem die Bundeskanzlerin die Regierungsbeschlüsse erläutert habe.

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland machte in seiner Rede deutlich, dass seine Partei die Pandemie-Bekämpfung für unangemessen hält – und benutzte drastische Vergleiche. Die vom Robert Koch-Institut täglich veröffentlichten Corona-Zahlen nannte er „Kriegspropaganda“, das „Corona-Kabinett“ bezeichnete er als „Kriegskabinett“.

Bund und Länder hatten in einer Videokonferenz am Mittwoch beschlossen, dass ab kommenden Montag – und dann für den ganzen November – bundesweit scharfe Kontaktbeschränkungen gelten, die Gastronomie für Gäste und auch Freizeit- und Kultur-Einrichtungen geschlossen werden.

