Masken sind für viele bislang ein lästiges Wegwerfprodukt, doch Forscher in aller Welt arbeiten an High-Tech-Masken, die zum Beispiel Vitalfunktionen messen oder Sprache übersetzen können.

Übersetzen, Luft filtern: Was Masken in Zukunft können

Berlin. Pflegekräfte sind in der Corona-Krise besonders gefährdet. Gesundheitsminister Jens Spahn will mit Millionen von Masken unterstützen.

Corona-Pandemie Spahn will 290 Millionen Masken für die Pflege verteilen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 290 Millionen Masken aus Bundesbeständen an Pflegeheime und ambulante Pflegedienste liefern, um Pflegekräfte und Pflegebedürftige zu unterstützen. An die rund 33.000 Einrichtungen sollen nach Angaben des Ministeriums insgesamt knapp 100.000 Pakete mit jeweils 1000 hochwertigen FFP2-Masken zum Eigenschutz für das Personal und 2000 einfache OP-Masken für Pflegebedürftige und ihre Besucher geliefert werden.