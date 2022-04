US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Mann haben 2021 offenbar mehr als doppelt so viel verdient wie US-Präsident Joe Biden und seine Frau. Das geht aus deren Steuererklärung hervor.

Berlin. In seiner neuen Fernsehsendung interviewt der Moderator Piers Morgan Donald Trump. Dabei kommt es zum Streit zwischen den Männern.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist nicht dafür bekannt, in Interviews einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch in der neuen Sendung des umstrittenen Moderators Piers Morgan, "Piers Morgan Uncensored", wurde es dem Ex-Präsidenten irgendwann zu viel. "Ich bin ein sehr ehrlicher Mann, viel ehrlicher als Du", warf Trump dem Moderator an den Kopf. "Wirklich?", hakte Morgan nach, selbst dafür bekannt, keiner Konfrontation aus dem Weg zu gehen. "Ja!", bestätigte Trump.

Im Trailer zur Sendung, den Morgan auf Twitter postete, kommen die Männer außerdem auf die Präsidentschaftswahl 2020 zu sprechen, deren Ergebnis Donald Trump bis heute nicht anerkennt. "Du hast verloren", sagt Morgan zum Ex-Präsidenten der USA. "Nur ein Trottel würde sowas denken", antwortet Trump. Morgan hakt daraufhin nach: "Denkst Du, dass ich ein Trottel bin?", fragt der Moderator. "Jetzt schon, ja", sagt Donald Trump.

Donald Trump verlässt Interview mit Piers Morgan

In dem zusammengeschnittenen Trailer ist außerdem zu sehen, wie Donald Trump das Produktionsteam anschaut. "Macht die Kameras aus", sagt er – und verlässt das Interview. Für Morgans neue Sendung kann es eigentlich keine bessere Promo geben. Sie wird am 25. April in voller Länge ausgestrahlt.

Der Moderator hat übrigens selbst schonmal ein Interview verlassen: Im Sommer 2021 wurde er von einem Kollegen in der Sendung "Good Morning Britain" auf seine negative Berichterstattung über Meghan Markle angesprochen. Morgan verließ die Sendung wutschnaubend und wurde später deshalb gefeuert. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.