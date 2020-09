Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen appelliert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an die Bürger, bei den Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie nicht nachzulassen. Vor allem jüngere Menschen dürften mit ihrem Freizeitverhalten nicht das Leben und die Gesundheit ihrer Mitmenschen aufs Spiel setzen, sagte der CSU-Chef bei einem virtuellen Parteitag der CSU.

Söder nimmt bei Corona-Bekämpfung junge Menschen in die Pflicht

München/Berlin. Bei einem digitalen Parteitag präsentiert sich CSU-Chef Markus Söder in Kanzlerform – nicht nur wegen einer subtilen Tassen-Ansage.

Wäre die Kanzlerkandidatur der Union der „Eiserne Thron“ aus dem Fantasy-Welterfolg „Game of Thrones“, dann hätte Markus Söder an diesem Wochenende seinen Rivalen einen ordentlichen Stich versetzt. In der TV-Saga ringen verschiedene Stammesführer um den Königsthron. Alles dreht sich um blutige Intrigen und Machtkämpfe – der CSU-Chef verschlang die Serie seinerzeit.