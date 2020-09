Washington. Stephanie Winston Wolkoff war mit der First Lady befreundet, nun erscheint ihr Buch. Es zeichnet ein unvorteilhaftes Bild von Melania Trump.

Die Szene, als Melania Trump am 20. Januar 2017 auf den Treppen des Kapitols das Lächeln gefriert, während ihr ins Präsidenten-Amt eingeführter Gatte sich wieder den überschaubaren Menschenmassen in Washington zuwendet, hat sich eingegraben ins kollektive Gedächtnis. Sie steht symbolisch für die angeblich emotionsfreie Arbeits-Ehe zwischen dem New Yorker Bau-Unternehmer und dem früheren slowenischen Model.