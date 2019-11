Konzert in Wurzbach Tribut an Folk-Rock-Größen

Die Karnevalsgesellschaft „Grün-Gold“ Wurzbach lädt zu einem Konzert der „Simon & Garfunkel Combo“ am Sonnabend, 14. Dezember, im Hammersaal ein. Karten sind ab jetzt im Vorverkauf erhältlich.

Das Folk-Rock-Duo Simon & Garfunkel gehört seit Mitte des 1960er-Jahre zu den bekanntesten Vertretern ihres Genres. 1966 feierten die zwei Musiker ihren Durchbruch mit den Album „The Sound of Silence“. Dieses hielt sich 143 Wochen in den amerikanischen Top 100. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums „Bridge over troubled water“ im Jahr 1970 gab das Duo seine Trennung bekannt. Viele ihrer Songs sind mit den Jahren zu Ohrwürmern und Evergreens geworden, die man sofort mitsingen kann, wenn sie im Radio gespielt werden, heißt es in der Ankündigung.

Die beiden Bad Lobensteiner Nico Gottsmann (als Paul Simon) und Martin Stöhr (als Art Garfunkel) haben sich vor 13 Jahren zur „Simon & Garfunkel Combo“ gefunden und lassen durch ihre Stimmvariation und Interpretation der Songs Gänsehaut bei den Zuschauern entstehen.

Die Karnevalsgesellschaft sorgt für diesen Abend für kühle Getränke und warme Speisen. Zudem lädt sie nach den Konzert zur Tanzmusik aus den 1960er-Jahren ein.

Eintrittskarten zum Konzert gibt es ab sofort in der Stadtinformation Wurzbach zum Preis von 10 Euro, An der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro.