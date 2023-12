Beklagenswerte Arbeitsbedingungen im Ägypten unter Tage

23-Jähriger aus dem Wartburgkreis wird fristlos von Bergbauunternehmen gekündigt Junger Bergmann aus Vacha erhält seine Kündigung nach Äußerungen in einer Betriebsversammlung

Wartburgregion Mit einer fristlosen Kündigung „bedankt“ sich ein Bergbauunternehmen der Region bei einem jungen Bergmann, der mit allerbesten Leistungen seine Lehrzeit um ein halbes Jahr verkürzen konnte, dafür, dass dieser bei einer internen Betriebsversammlung Ende September die Arbeitsbedingungen unter Tage anprangert. Mitunter arbeiteten die Kumpels im Schacht bei bis zu 50 Grad Celsius. „Die Kollegen reden selbst vom Backofenschacht oder von Ägypten unter Tage“, so Rainer Weinmann von der Initiative „Kumpel für AUF Kali-Werra-Revier“. Das Unternehmen K+S weist diesen Vorwurf zurück: In der Grube Unterbreizbach schwankten die Temperaturen im Wesentlichen zwischen 30 und 40 Grad; 50 Grad würden nirgends „auch nur ansatzweise erreicht“. Mehrere Kollegen sollen jedoch schon Herzprobleme erlitten haben.

2021 sei die Wochenarbeitszeit „stillschweigend“, wie der junge Bergmann Julian Wächter formuliert, von 38 auf 39 Stunden heraufgesetzt worden. Seitens des Betriebsrats heißt es aber, dass dies im Tarifvertrag so geregelt wurde. Für die Arbeitszeitanhebung gebe es keinen Lohnausgleich. Der 23-jährige Bergmann beklagt, dass die Kumpels immer wieder hingehalten werden; der Lohn würde durch die Inflation entwertet. Angesichts der Rekordgewinne aufgrund von Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges gegen Konkurrenzunternehmen der Düngemittelindustrie in Russland und Weißrussland verdoppelte sich im Jahr 2022 der operative Gewinn auf rund 2,4 Milliarden Euro. „Auf so einer Grundlage kann man natürlich Rekordgewinne einfahren und den Aktionären mal eben 400 Millionen zustecken“, sagt Julian Wächter in der Betriebsversammlung, der zudem Einsparungen, Überstunden und mangelhaftes Anlernen der Bergleute beklagt.

Für seine Äußerungen in der Betriebsversammlung habe man ihm wenig später in einem Personalgespräch Verleumdung vorgeworfen, wie Rainer Weinmann sagt. Weil der junge Bergmann standhaft bei seinen Äußerungen blieb, eine Entschuldigung für seine Worte ablehnte, wurde er umgehend freigestellt und anderthalb Wochen später gekündigt. Diese Kündigung erfolgte ohne Begründung, lediglich „aus wichtigem Grund“. „Wie sich der Betriebsrat zur Kündigung verhalten hat, wissen wir bis heute nicht“, sagt Rainer Weinmann von der Initiative „Kumpel für AUF“. Er vermutet, dass man die Bergleute einschüchtern möchte.

Mit Rechtsschutz der Gewerkschaft klagte kürzlich der junge Bergmann gegen die Kündigung. Vor dem Arbeitsgericht Fulda fand kürzlich die Güteverhandlung statt. „Es hat keine gütliche Einigung stattgefunden – K+S hat kein Angebot gemacht“, sagt Julian Wächter. Die Richterin selbst spricht von „einem spannenden Fall“, der ihr so noch nicht untergekommen sei. Im Raum steht, ob es sich um eine politisch motivierte Kündigung handle, schließlich agierte der Gekündigte als Delegierter bei der Internationalen Bergarbeiterkonferenz, die wenige Wochen vor der Betriebsversammlung in Dorndorf stattfand. Diese Konferenz kämpfte um bessere Arbeitsbedingungen für Bergleute weltweit. Der erste Kammertermin ist nun für den 10. April festgesetzt worden. Gerne möchte der 23-Jährige weiterarbeiten, schließlich sei es sein „Wunschjob“.