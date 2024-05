Heiligenstadt. Schauspieler Christian Steyer liest am 12. Juni aus den Werken Stefan Heyms. Dazu spielt er selbst komponierte Musik.

Eine Lesung mit Musik gibt es am 12. Juni in der Sparkassenfiliale in Heiligenstadt. Christian Steyer, bekannt als die Stimme der MDR-Sendung „Elefant, Tiger & Co.“, liest ab 19 Uhr aus den Büchern „Immer sind die Weiber weg“ und „Immer sind die Männer schuld“ von Stefan Heym. Dazu spielt er selbstkomponierte Stücke am E-Piano.

Die Werke des Schriftstellers Stefan Heym zeichnen sich durch Selbstironie und Heiterkeit aus. Er schreibt über die Ehe und das Altern sowie die wundersame Liebe, die auch im Alter jung geblieben ist. Sein letzter Erzählband „Immer sind die Männer schuld“ sei eine Liebeserklärung an seine Frau und an das Leben selbst, heißt es in der Mitteilung der Stiftung der Kreissparkasse Eichsfeld, die die Lesung veranstaltet.

Christian Steyer ist Musiker und Schauspieler

Christian Steyer ist als freischaffender Schauspieler, Komponist und Pianist tätig und lebt in Berlin. Dort lehrt er zudem an der Hochschule für Musik und arbeitet als Chorleiter. Bekannt geworden ist er durch zahlreiche Kino- und Fernsehfilme, darunter „Die Legende von Paul und Paula“ und „Für die Liebe noch zu mager“. Seit 1972 komponiert Christian Steyer Filmmusiken für Produktionen wie „Das Leben ist eine Baustelle“ oder „Zugvögel – einmal nach Inari“. Auch für zahlreiche Fernsehproduktionen wie „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ hat er die Musik geschrieben. Bekannt ist auch sein Chorzyklus „Alte Weihnachtslieder Neu“.

Christian Steyer (l.) im September 2023 während einer Autogrammstunde. Am 12. Juni gibt der Schauspieler wieder eine Lesung im Eichsfeld. © Sebastian Grimm

Zu der Veranstaltung am 12. Juni lädt die Sparkassen-Stiftung alle Interessierten herzlich ein. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an stiftung@kreissparkasse-eichsfeld.de oder telefonisch unter 036074/914100 erforderlich.

