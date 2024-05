Eichsfeld. In Struth stößt ein junger Mopedfahrer mit einem Auto zusammen. Dabei zieht er sich Verletzungen zu.

Der 15 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades war nach Informationen der Polizei am Sonntagnachmittag auf der Annabergstraße in Struth unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen. Der 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

Vitalpark-Open-Air in Heiligenstadt – die Bilder Ronan Keating war der große Stargast des diesjährigen Vitalpark-Open-Airs in Heiligenstadt. Erstmals standen bei der Veranstaltung nicht nur deutsche, sondern auch internationale Musiker auf der Bühne. Im Vorprogramm traten Kamrad und Isaak auf, der Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten hatte. 