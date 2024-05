Eichsfeld. Ein Pkw-Fahrer ist auf der A38 in Richtung Göttingen unterwegs. Dabei unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag auf der Autobahn 38. Der Fahrer eines VW war in Fahrtrichtung Göttingen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt aus bisher ungeklärter Ursache einen Schilderwagen übersah, der auf der linken Fahrbahn zur Absicherung einer Tagesbaustelle stand.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Pkw prallte mit voller Wucht in den Schilderwagen und kam anschließend auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer wurde nach ersten Informationen verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Personenkraftwagen, Schilderwagen und dem Lkw, der diesem vorgespannt war, entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Der Schilderwagen wurde bei dem Aufprall komplett zerstört, auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel

Während der Zeit des Feuerwehr- und Rettungseinsatzes sowie zur Bergung der Unfallfahrzeuge ist die A38 in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld