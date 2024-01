In Gera ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 13-Jähriger ist offenbar vor ein Fahrzeug der Polizei gelaufen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in der Nürnberger Straße / Höhe Lusan Brüte in Gera gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 18 Uhr ein 13-jähriger Junge unvermittelt auf die Straße gerannt und mit einem zivilen Polizeifahrzeug zusammengestoßen.