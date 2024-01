Gera. Teil des Wismut-Krankenhauses in Gera soll rund 200 Flüchtlinge beherbergen und somit Suhler und Hermsdorfer Unterkunft entlasten.

Die neue Flüchtlingsunterkunft in Gera soll nach Plänen des Thüringer Landesverwaltungsamtes Ende kommender Woche an den Start gehen. „Es wird versucht, dass Ende nächster Woche die ersten Menschen dort einziehen“, sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Zuvor hatte das „Freie Wort“ über ähnliche Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) berichtet. Nach Angaben der Sprecherin liefen derzeit noch Handwerker-Arbeiten.