Gut gelaunt führt Matthias Cremer durch die großzügig geschnittenen Räume in der Arnstädter Rosenstraße. Im Dezember vergangenen Jahres eröffnete er dort auf dem Gelände der Alten Handschuhfabrik seine Praxis für Kinder- und Jugendmedizin. „Ich habe gehört, dass der Bedarf in Arnstadt hoch ist und eine Kinderarztstelle der Kassenärztlichen Vereinigung ausgeschrieben war. Also habe ich mich darauf beworben, um eine Lücke in der medizinischen Versorgung in Arnstadt zu schließen“, erzählt der 44-Jährige.