Ichtershausen/Paderborn. Das „Bier-Karussell“ steht jetzt still: Prozess an der Wirtschaftsstrafkammer Paderborn um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe findet nach vier Jahren ein Ende.

Selten beschäftigt ein Strafprozess ein Gericht fast vier Jahre lang. Das sogenannte Bier-Karussell, an dem sich auch ein Mann aus Ichtershausen beteiligt hatte, war in Paderborn zu einem Dauerbrenner geworden, der nun – zur Freude wohl aller Prozessbeteiligter – sein Ende gefunden hat.