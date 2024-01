Arnstadt. Zur Orgelfahrt durch Thüringen erklingen auch die Steinmeyer-Orgel und die Wender-Orgel in der Bachkirche in Arnstadt.

Wie könnte der Start ins Jahr besser umrahmt werden als mit einem besonderen musikalischen Auftakt. Das sagte sich auch Matthias Grünert, im Hauptberuf Kantor der Frauenkirche in Dresden, und lud zur Orgelfahrt durch Thüringen. Organisiert werden diese Fahrten schon seit Jahren von der Kirchgemeinde Hoheneiche bei Saalfeld. Ein ehrenamtliches Team organisiert die mehrtägigen Fahrten durch verschiedene Regionen in Thüringen und Franken in enger Absprache mit Grünert.