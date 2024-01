Arnstadt. Traktoren, Lastwagen, Kleintransporter und Autos treffen sich am 20. Januar, ab 13 Uhr, auf dem Wollmarkt.

Ihr Missfallen mit der Bundesregierung werden am Samstag, 20. Januar, die Teilnehmer eines Fahrzeugkorsos zum Ausdruck bringen: Traktoren, Lastwagen, Kleintransporter, Pick-ups und Autos werden eine gut fünf Kilometer lange Schleife durch die Kreisstadt drehen. Um 14 Uhr geht es vom Wollmarkt los, gegen 16 Uhr trifft der Tross dort auch wieder ein. Treffpunkt für alle teilnehmenden Fahrzeuge ist um 13 Uhr auf dem Wollmarkt mit Einfahrt über den Dammweg.

In erster Linie solle mit dem Fahrzeugkorso der Bauernprotest unterstützt werden. Man wolle Zusammenhalt zeigen. Unmut habe die Bundesregierung mit vielen weiteren Maßnahmen erzeugt, meint Markus Klimpel (AfD) als einer der Demonstrationsanmelder und zählt auf: CO 2 -Besteuerung, Mauterhöhung, Verwendung von Steuergeld für Projekte in den verschiedensten Ländern, Heizungsgesetz... Die Veranstaltung sei aber parteilos und keine Veranstaltung der AfD, so Klimpel weiter.

Es wurde ein Fahrzeugkorso mit 500 Fahrzeugen angemeldet. Ob so viele kommen, davon wolle sich Klimpel überraschen lassen. Er habe aber schon viele positive Rückmeldungen erhalten.