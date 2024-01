Arnstadt. In Arnstadt wird in einem Geschäft an den Meeting-Direktor und Erfinder von „Hochsprung mit Musik“, Hubertus Triebel, erinnert.

Zu Ehren des kürzlich verstorbenen Hubertus Triebel, dem Meeting-Direktor und 1977 Erfinder von „Hochsprung mit Musik“ in Arnstadt, hat Bodo Weißenborn das Schaufenster seines Schlüsseldienst-Geschäftes umgestaltet. Er war ab Mitte der 90er-Jahre einer der Sponsoren für die internationale und einmalige Sportveranstaltung, half beim Auf- und Abbau, und seine Kinder sind bei den Wettkämpfen mit gesprungen.