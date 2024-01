Arnstadt. Gerade am Samstag zog die Sonne viele in die Natur.

„Wochenend und Sonnenschein und auf dem Eichfeld nicht ganz allein“, so formulierte der Arnstädter Fotograf Uwe Heinemann eine bekannte Liedzeile um. Das Winterwanderland Eichfeld bei Arnstadt war am Wochenende und besonders am Samstag einen Ausflug wert. Die Anhöhe war trotz Schnee gut zu Fuß oder mit dem Auto zu erreichen. Deshalb sah man hier auch Skifahrer oder einfach nur Wanderer im Schnee mit Blick auf den Schneekopf mit den zwei charakteristischen Türmen.

Laut Wetterprognosen schwindet die Winterpracht aus dem Flachland. Vielleicht hält sich Väterchen Frost aber noch in den Kammlagen des Thüringer Waldes. Zum Beispiel am Schneekopf, der ja erst seit fünf Jahren nicht mehr zum Ilm-Kreis gehört.

red