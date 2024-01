Arnstadt. In der Kunsthalle Arnstadt vereinen sich zur Ausstellung Naturaufnahmen mit beweglichen Skulpturen

Großformatige Naturaufnahmen von Thomas Wolf und Bernd Seydel stehen im Dialog mit kinetischen, also beweglichen Plastiken von Michael Ernst. Die Ausstellungssaison in der Arnstädter Kunsthalle wird am Samstag, 27. Januar, 19 Uhr, mit einer Vernissage eröffnet. „Die füllen den Raum“, findet Kunsthallen-Leiterin Sybille Suchy. Die beiden Fotografen aus Gotha und der gelernte Kunstschmied aus Bechstedtstraß haben das Konzept selbst ausgearbeitet und dabei ohne Neid festgestellt: „Wir sind höchst unterschiedlich gleich.“ So haben sie sich gemeinsam an das Stimmige beim Aufbau ihrer Exponate herangespürt.