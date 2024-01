Ilm-Kreis. Ein Chorprojekt, indische Tänze und ein Besuch des Dampflok-Rodelblitzes stehen auf dem Veranstaltungsplan im Ilm-Kreis.

Der Rodelblitz kommt nach Arnstadt

Auf seiner Tour durch den Thüringer Wald macht der Dampfsonderzug Rodelblitz der Interessengemeinschaft Werrabahn Eisenach am 27. und 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar auch in Arnstadt Halt. An allen vier Tagen trifft er gegen 13.10 Uhr am Arnstädter Bahnhof ein und fährt von dort aus weiter zum Bahnbetriebswerk im Rehestädter Weg 2c. Auch das Eisenbahnmuseum sowie das Dokumentationszentrum des Jonastalvereins werden an beiden Wochenenden jeweils Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet sein.

Mehr Infos zum Rodelblitz gibt es unter: www.ige-werrabahn-eisenach.de.

Teilnehmer für Chorprojekt im Ilm-Kreis gesucht

Zur Teilnahme an einem besonderen Chorprojekt ruft die Kirchenmusikerin Anne-Sophie Bunk auf. So sind zum Palmsonntag am 24. März zwei musikalische Gottesdienste in Herschdorf (10 Uhr) und Großbreitenbach (15 Uhr) geplant, für die gemeinsam mit dem Akkordeon-Orchester aus Jena verschiedene Stücke einstudiert werden sollen. Wer Interesse und Spaß an Musik und Gesang hat, kann sich unter Telefon: 0175/2824293 anmelden. Die nächsten Proben finden am Donnerstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, sowie am Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, im Gemeindehaus Unterköditz statt.

Indische Tänze an der Volkshochschule Arnstadt entdecken

Der sogenannte Kathak ist ein klassischer Tanzstil Indiens und stammt aus dem Norden des Landes. Dem Wortursprung nach werden durch die Verbindung von Rhythmik, Fußarbeit, Drehungen, Ausdruck und lyrischen Elementen auf tänzerische Art und Weise Geschichten erzählt. Wer selbst in die Welt des Kathak eintauchen möchte, kann sich zu dem Kurs „Indische Tänze entdecken – Kathak Basics“ am Samstag, 3. Februar, 10 bis 13.30 Uhr, in der Volkshochschule Arnstadt anmelden. Die Teilnahme kostet 26 Euro. Getanzt werde barfuß. Mitzubringen seien bequeme Kleidung wie Leggings und Shirt sowie Getränk, Stift und Schreibblock für Notizen.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Beratung der Deutschen Rentenversicherung in Stadtilm

Die Deutsche Rentenversicherung bietet für interessierte Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 31. Januar, und am Mittwoch, 14. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr, einen Beratungstag in der Begegnungsstätte am Stadtilmer Rathaus an. Anmeldung und Terminvereinbarung über die Stadtverwaltung Stadtilm unter Telefon: 03629/668813.

