Arnstadt. Verleger blickt auf 120 Bücher und eine besondere Politiker-Wanderung zurück

Sitz des seit 10 Jahren bestehenden THK-Verlags Arnstadt ist seit zwei Jahren der Lesetreff „Arnstädter-Buch-Kombinat“ An der Weiße 18. Der Charme vergangener Zeiten ist mit dem Interieur nicht zu übersehen. Da hängt Ernst Thälmann an der Wand, steht ein Gummibaum in der Ecke und auf den Tischen findet man Keksdosen aus DDR-Zeiten. Das neue Reich von Verlagschef Frank Kuschel, vor der Wende Bürgermeister in Großbreitenbach, nach 1990 Landtagsabgeordneter, zurzeit noch sachkundiger Bürger in einem Arnstädter Stadtratsausschuss und Vorsitzender der Fraktion Linke-Grüne-SPD im Kreistag, die die Landrätin unterstützt, aber keine Mehrheit besitzt.