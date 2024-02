Ilmenau. In Ilmenau steht der Wald im Mittelpunkt eines Gottesdienstes.

Einen besonderen Gottesdienst gibt es am Sonntag, dem 18. Februar, um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Kirchplatz 1, in Ilmenau. Unter dem Motto „Zwischen Bangen und Hoffen“ widmet sich die Kirchgemeinde St. Jakobus in der Passionszeit in diesem Jahr Themen zur Klimaveränderung. Am kommenden Sonntag heißt das Thema „Was passiert mit unserem Wald?“ Zu Gast ist Hagen Dargel, Forstamtsleiter von Frauenwald. Er wird über den Zustand des Waldes berichten. Dass rings um Ilmenau viele Waldflächen gerodet wurden, macht viele Menschen sehr betroffen. Und viele fragen sich: Wie können wir den Wald erhalten, erneuern und pflegen? Dass der Borkenkäfer und die Hitze im Sommer so viele Schäden anrichten, ist beängstigend zu sehen. Daher soll sich der Forstamtsleiter auch zu den Plänen zum Waldumbau äußern. Dies alles soll im Rahmen eines Gottesdienstes thematisiert werden. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Männerquartett und von Jagdhornbläsern ausgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Die Kirchengemeinde St. Jakobus lädt zu diesem besonderen Gottesdienst ein.

