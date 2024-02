Ilm-Kreis. Verbund für Geschäftsempfehlungen und Aufbau neuer Kontakte hat zum Auftakt 23 Mitglieder

Zur offiziellen Gründung des BNI – Business Network International – Unternehmerteams (Chapter) „Drei Gleichen“ waren am Dienstag ab 7 Uhr in der Almhütte des Sport- und Freizeitparks P2 neben den bereits 23 Mitgliedern weitere 45 Gäste erschienen. Sie alle haben für ihre Firmen Interesse an mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Das biete BNI nach Auskunft von Mandy Gille, Nationale Gebietsdirektorin, und spricht dabei von einer „Empfehlungsmarketingstrategie“. Mit dabei waren auch Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und Sebastian Schiffer (parteilos), Bürgermeister vom Amt Wachsenburg.