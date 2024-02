Arnstadt. Circus-Abenteuer für die ganze Familie bis 3. März in der Kreisstadt

Der Circus Atlantik gastiert bereits zum dritten Mal in Arnstadt. Die Brüder Sandro und Robert Köllner sowie das Team erarbeiten jedes Jahr eine neue Show für Tiere und Artisten. Neben 15 Mitarbeitenden reisen über 30 Tiere – Kamele, Lamas, Alpakas, Pferde und Hunde – von Stadt zu Stadt. In der Vorstellungspause haben die Gäste die Möglichkeit, auf den Kamelen zu reiten, den Streichelzoo zu besuchen oder sich im Hüpfburgenland auszutoben. Der Circus ist vom 22. Februar bis 3. März in der Kreisstadt des Ilm-Kreises und bietet fast täglich eine Vorstellung an.